Пропавшую на Кубани 12-летнюю девочку нашли мертвой

Тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в водоеме хутора Бураковский в Краснодарском крае. В пресс-службе регионального главка СК сообщили, что возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«В настоящее время на месте происшествия развернут оперативный штаб, работает следственная группа», — подчеркнули в ведомстве.

По информации источника РЕН ТВ, вечером 1 сентября школьница поехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Ночью местные жители нашли пропавшую мертвой, на ее теле были следы удушения.

В середине августа трое девочек пропали в Якутии в районе рыболовецкого участка Кюп-Сарай. Последний раз подростков видели играющими возле реки Лена, на берегу нашли их одежду, а потом недалеко от места происшествия — тела. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».