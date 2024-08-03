Подросток обвинил себя в гибели брата под завалами в Нижнем Тагиле

Ura.ru: старший брат погибшего в Нижнем Тагиле ребенка винит себя в его смерти

Фото: РИА «Новости»

Семилетний мальчик погиб под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Подросток винит себя в смерти младшего брата, сообщило Ura.ru.

По данным издания, парень разрешил младшему брату пойти в дом, где вскоре произошел взрыв. Ребенок попросился сходить к знакомым попить воды.

После взрыва мать мальчиков стала винить старшего сына за то, что он отпустил ребенка. Знакомые же поддержали подростка и объяснили, что его вины в случившемся нет.

Спасатели нашли тело семилетнего мальчика под завалами дома в подвале. Его обнаружили на второй день после ЧП.

Два подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газа. В результате погибли 10 человек. Из-под завалов удалось спасти 15 человек, в том числе семерых детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Льготную IT-ипотеку изменили и продлили. Как взять жилищный кредит по новым правилам

Фермеры воплощают мечты. «Сырный фестиваль» в Истре вдохновил на открытие новых хозяйств

США придумали себе свою Венесуэлу. Холят и лелеют, но горшочек все равно не варит

Дорогая месть сенатора Савельева. Потерял деньги, свободу и неприкосновенность

Чемпионат по гольфу с призовым фондом 2,5 млн рублей прошел в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте