Зоолог Веревкин сообщил, что медведи в Подмосковье могут уснуть в декабре или январе

Сроки ухода медведей в спячку зависят от региона: единой даты по всей России нет. Об этом Life.ru рассказал зоолог, научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин.

По его словам, зверь готовит берлогу, но не ложится, пока ее не прикроет снег.

«В Московском регионе можно рассчитывать на декабрь или январь», — считает Веревкин.

Снежный покров скрывает убежище, но оставляет подсказку для наблюдателей — отверстие, через которое выходит воздух при дыхании зверя.

«Их и ищут именно по продуху в снегу: медведь дышит, и через это отверстие выходит воздух», — объяснил зоолог.

Зимнее пробуждение само по себе еще не означает, что медведь стал шатуном. Животное может на время проснуться, если берлогу подтопило: пока не похолодает, оно держится поблизости, а затем возвращается в то же укрытие.

Опаснее ситуация, когда накопленного жира не хватает до весны: тогда проснувшийся хищник вынужден искать пропитание. По словам Веревкина, медведь-шатун — «опасный зверь».