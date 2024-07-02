Пять человек с ожогами госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке

Минздрав: в Стерлитамаке госпитализировали 5 пострадавших при взрыве газа

В Стерлитамаке при взрыве газа пострадали не менее семи человек. Из них пять взрослых госпитализировали с ожогами, сообщил Минздрав Башкирии .

«Пострадавшие продолжают поступать в приемный покой. На данный момент госпитализировано пять взрослых пациентов с ожогами различной степени», — сообщила пресс-служба ведомства.

Еще два ребенка, по информации Минздрава, получили травмы. Одного из них после осмотра отпустили домой, второго направили к нейрохирургу на консультацию. В министерстве подтвердили, что один человек скончался до приезда медиков.

К месту взрыва прибыли восемь машин скорой помощи. В Стерлитамак отправилась специально созданная бригада врачей-комбустиологов.

Взрыв бытового газа произошел при работе газовщиков в многоэтажке на улице Артема. 360.ru показал видео с места происшествия. Очевидица рассказала о сильной ударной волне.