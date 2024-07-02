Жертвой ЧП с газом в Стерлитамаке стала женщина. Взрыв случился во время ремонта

Взрыв бытового газа в многоэтажке на улице Артема в Стерлитамаке произошел во время ремонтных работ с газовым оборудованием. Жертвой ЧП стала женщина, заявили в региональной прокуратуре.
Кроме того, травмы получили двое детей и двое сотрудников газовой службы. Их доставили в больницу.
«В результате происшествия выбиты окна, двери в жилых помещениях, повреждена входная группа подъезда», — уточнили в ведомстве.
Все обстоятельства происшествия уточняются. На месте работает оперативный штаб.
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