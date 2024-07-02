Жертвой ЧП с газом в Стерлитамаке стала женщина. Взрыв случился во время ремонта

Прокуратура: взрыв газа в Стерлитамаке произошел во время ремонтных работ

Фото: РИА «Новости»

Взрыв бытового газа в многоэтажке на улице Артема в Стерлитамаке произошел во время ремонтных работ с газовым оборудованием. Жертвой ЧП стала женщина, заявили в региональной прокуратуре.

Кроме того, травмы получили двое детей и двое сотрудников газовой службы. Их доставили в больницу.

«В результате происшествия выбиты окна, двери в жилых помещениях, повреждена входная группа подъезда», — уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия уточняются. На месте работает оперативный штаб.

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Квинси Промес прощается со «Спартаком». Навсегда ли?

Греция перешла на шестидневку. Что ждет Россию?

«Пацанки» — это не рехаб. Анастасия Наточий — о борьбе с зависимостью после шоу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте