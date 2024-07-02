В многоэтажке в Стерлитамаке рванул газ. Есть погибший

При взрыве газа в Стерлитамаке погиб человек, семеро пострадали

администрация Стерлитамака
Фото: администрация Стерлитамака/Telegram

Один человек погиб и семеро пострадали при взрыве газа в многоэтажке на улице Артема в Стерлитамаке. Об этом сообщила администрация города.

По информации властей, взрыв прогремел в 12:03 в квартире на втором этаже из-за неосторожного обращения с бытовым газом.

«В результате происшествия пострадали семь человек, из них двое — это дети. Один совершеннолетний человек погиб», — уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия развернули оперативный штаб, работой руководит глава города Рустем Газизов.

«Работают все экстренные службы города: аварийно-спасательные службы, три единицы пожарной техники и три бригады скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются», — заключили в администрации.

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