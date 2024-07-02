Обстановка после взрыва. Появились кадры из пострадавшей многоэтажки в Башкирии

Прокуратура показала видео из пострадавшего от взрыва газа дома в Стерлитамаке

Выбитые окна и двери, покореженная входная группа подъезда — так выглядят последствия взрыва бытового газа в доме на улице Артема в Стерлитамаке. Видео с места ЧП показала региональная прокуратура.

Взрыв прогремел в 11:00, когда в одной из квартир работали сотрудники газовой службы. Они выясняли причины утечки газа.

В результате смертельные травмы получила женщина. Пострадали два ребенка и два газовщика. Их госпитализировали.

Очевидица ЧП в беседе с 360.ru отметила, что осколки от выбитых окон в квартирах на первом и втором этажах разлетелись примерно в радиусе 10 метров. Саму девушку в момент взрыва словно оглушило.

Кроме того, по ее словам, во время ЧП тяжелой домофонной дверью от подъезда отшвырнуло девушку с ребенком, которая как раз хотела зайти внутрь.

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