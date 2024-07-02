«Бабахнула квартира». Жительница Стерлитамака — о взрыве в многоэтажке

Взрыв газа в многоэтажке в Стерлитамаке был очень мощным — в квартирах на первом и второй этаже повыбивало окна, а распахнувшейся домофонной дверью снесло женщину с ребенком. Подробностями ЧП с 360.ru поделилась местная жительница.

«Я в этот момент сидела на балконе, потом услышала взрыв, была ударная волна, меня словно оглушило. Я выглянула и сначала не поняла, что именно случилось. Потом увидела, что собираются толпы людей», — рассказала девушка.

Когда она вышла из дома, то увидела, что в квартирах на первом и втором этаже пострадали окна. Осколки, по ее словам, раскидало в радиусе примерно 10 метров.

«Через три минуты приехала газовая служба, две скорые, две пожарки. И вот до сих пор прибывают экстренные службы», — добавила собеседница 360.ru.

Одна из женщин, которая живет в доме, где рвануло газ, рассказывала, что утром к ней приходил газовщик, спрашивал, не пахнет ли у нее газом, а запах был очень сильным, отметила девушка.

«Девочка с бабушкой стояли там прямо в ночнушках. Они спали в этот момент, только кошку успели схватить и выскочили на улицу», — поделилась она.

По данным прокуратуры Башкирии, жертвой ЧП стала женщина. Пострадали два ребенка и два сотрудника газовой службы. Их доставили в больницу.

По предварительной информации, взрыв произошел во время ремонтных работ на газовом оборудовании.