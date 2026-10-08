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    В Москве врачи спасли девочку, проглотившую 250 магнитов

    Московские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую более 250 магнитов

    Фото: РИА «Новости»

    Врачи в Москве извлекли из желудка двухлетней девочки более 250 магнитных шариков. Ребенка доставили в Морозовскую больницу с сильным кашлем, сообщила пресс-служба Минздрава столицы.

    Рентгеновское исследование показало наличие большого количества инородных предметов. Из-за магнитов существовал риск повреждения кишечника, они могли притянуться друг к другу через его стенки и вызвать осложнения.

    Сначала хирурги проверили состояние кишечника с помощью камеры, которую ввели через небольшие проколы. После того как повреждений не обнаружили, специалисты удалили магниты из желудка через пищевод, используя эндоскопические инструменты.

    Все шарики удалось извлечь. Операция прошла успешно, сейчас девочка чувствует себя хорошо и в ближайшее время должна отправиться домой.

    Ранее врачи Пушкинской больницы спасли мужчину с хронической гематомой в мозге.

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