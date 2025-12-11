Перенаправленные в Пулково рейсы начали готовить к отправке в Москву

Петербургский аэропорт Пулково готовится к отправке рейсов в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Просим следить за информацией на электронных табло, а также за звуковыми объявлениями в терминале», — предупредили в аэропорту.

В терминале работают агенты по гостеприимству. Они помогут узнать статус рейса и решить любые вопросы. Аэропорт и авиакомпании предпринимают все усилия для скорейшего восстановления расписания, заверили в воздушной гавани.

Этим утром более 20 рейсов задержали в аэропорту Шереметьево из-за атаки беспилотников на Москву. В аэропортах Москвы и Московской области ввели временные ограничения. «Аэрофлот» предложил пассажирам отмененных рейсов сделать возврат средств или переоформить билеты.

Позже московские аэропорты заработали в штатном режиме. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, ночью и утром силы ПВО уничтожили 32 беспилотника на подлете к Москве.