В Шереметьево задержали более 20 рейсов из-за атаки БПЛА на Москву

Более 20 рейсов задержали в аэропорту Шереметьево из-за атаки беспилотников на Москву. О временных ограничениях сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале .

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Позже ограничения ввели аэропорты Внуково и Домодедово.

Согласно электронным табло, в Шереметьево задержали более 20 рейсов. На подлете к Москве за последние 1,5 часа сбили как минимум пять беспилотника, об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

О первом за вечер беспилотнике градоначальник сообщил в 23:41. Потом написал о еще четырех сбитых украинских дронах. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени над территорией России перехватили 37 беспилотников самолетного типа.