Аэрофлот отменил часть рейсов в московском авиаузле из-за атаки дронов

Масштабные ограничения воздушного пространства над Москвой вынудили Аэрофлот отменить и перенести десятки рейсов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Временные ограничения в аэропортах Москвы и Московской области ввели в ночь с 10 на 11 декабря. В связи с этим перевозчик начал корректировать расписание.

«Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — говорится в официальном заявлении.

Пассажирам отмененных рейсов предложили возврат средств или переоформление билетов.

Обмен и возврат таких билетов компания осуществляет без взимания дополнительной платы. На время ожидания вылета пассажирам предоставляются все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Ранее более 20 рейсов задержали в аэропорту Шереметьево из-за атаки беспилотников на Москву. Позже ограничения ввели аэропорты Внуково и Домодедово.