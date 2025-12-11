Силы ПВО уничтожили за ночь и утро 32 беспилотника на подлете к Москве

Сегодня ночью и утром силы противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотника на подлете к Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Впервые об атаке БПЛА градоначальник написал в 23:40.

“ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб”, – заявил мэр.

Далее средства ПВО уничтожали подлетающие к городу дроны следующие три часа. До 03:09 сбили 31 беспилотник. В 07:16 Собянин сообщил о ликвидации последнего, 32-го БПЛА.

В 01:54 ночи небо над Москвой закрыли. Прием и выпуск самолетов запретили в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

Жители Раменского, Домодедово и Истры сообщили о взрывах в небе. Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева в Telegram-канале подтвердила, что над регионом сбили беспилотник.