Пенсионерка в Кирове устроила массовое ДТП

В ночь на 29 июля в Кирове пенсионерка за рулем легковушки устроила массовую аварию, врезавшись в шесть припаркованных автомобилей. Видео появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как машина на высокой скорости проехала перекресток и врезалась в автомобили, припаркованные на обочине по правому ряду. После удара ее отбросило на другую сторону дороги, где пенсионерка также повредила несколько машин.

В общей сложности пострадали шесть автомобилей.

В Госавтоинспекции подтвердили факт аварии. По словам представителей ведомства, женщина не справилась с управлением и наехала на припаркованные авто. В результате никто не пострадал.

«Водитель от прохождения освидетельствования отказалась. Сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал. <…> Водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Тюменской области четыре человека пострадали в результате действий пьяного водителя на ВАЗ-21074. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, травмы получили девушка 27 лет, юноша 18 лет и две 16-летние пассажирки. При проверке на опьянение алкотестер выявил превышение допустимых показателей в два раза больше нормы.

Также жертвами массового ДТП под Ростовом-на-Дону стали четыре человека.