Четыре человека пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Тюменской области

Пьяная езда обернулась аварией в Тобольском районе Тюменской области. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, водитель машины ВАЗ 21074, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате травмы получили две 16-летние пассажирки, юноша 18 лет и девушка 27 лет.

Предварительно, за рулем находился 21-летний тюменец без прав на вождение. Алкотестер показал 0,68 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — почти в два раза выше допустимой нормы.