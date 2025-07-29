Четыре человека пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Тюменской области

Пьяная езда обернулась аварией в Тобольском районе Тюменской области. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, водитель машины ВАЗ 21074, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате травмы получили две 16-летние пассажирки, юноша 18 лет и девушка 27 лет.
Предварительно, за рулем находился 21-летний тюменец без прав на вождение. Алкотестер показал 0,68 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — почти в два раза выше допустимой нормы.
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