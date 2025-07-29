Жертвами массового ДТП под Ростовом-на-Дону стали четыре человека

Массовая авария с участием четырех машин произошла в Ростовской области. В результате погибли четыре человека и еще шесть пострадали, сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

Авария произошла на 1025-м километре автодороги М-4 «Дон». Правоохранители перекрыли участок и организовали объезд по направлению Новочеркасск — каменоломни.

По предварительным данным, водитель большегруза Mercedes Actros наехал на отбойник, грузовик опрокинулся и выкатился на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Vesta, Volkswagen Passat и Peugeot Boxer.

В результате столкновения погибли четверо — водитель Mercedes, водитель и два пассажира в Volkswagen, среди них несовершеннолетний.

Пострадали шестеро — водитель и четыре пассажира Lada Vesta, среди которых двое несовершеннолетних, а также водитель Peugeot Boxer.

Ранее более 20 человек пострадали в аварии с туристическим автобусом в Башкирии.