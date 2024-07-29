Водителя грузовика госпитализировали после столкновения с поездом под Волгоградом

Водителя грузовика КамАЗ, попавшего в аварию с поездом возле хутора Котельниково в Волгоградской области, госпитализировали. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Столкновение произошло 29 июля на неохраняемом переезде на перегоне Гремячая — Котельниково. Электровоз и девять вагонов поезда Казань — Адлер сошли с рельсов. Информация о других пострадавших уточняется.

Губернатор области Андрей Бочаров провел оперативное совещание. На месте происшествия работают оперативные службы, сформировали штаб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

В конце июня в Республике Коми сошел с рельсов поезд Воркута — Новороссийск. Предварительно, причиной крушения тогда стал размыв железнодорожного полотна.