Два вертолета могут направить к месту ЧП с поездом под Волгоградом

К месту схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области выехала следственная группа. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи установят причину произошедшего. Пассажирка поезда в беседе с 360.ru сообщила, что снятых с поезда людей, вероятно, отправят к месту следования на автобусах.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что авария произошла в четырех километрах от станции Котельниково. На месте ЧП работают 324 специалиста и 109 единиц техники, к вылету также готовы два самолета Ми-8.

В РЖД уточнили, что сход восьми вагонов пассажирского поезда № 491 Казань — Адлер на перегоне Гремячая — Котельниково произошел из-за столкновения с выехавшим на железнодорожный переезд грузовиком КАМАЗ. Точное количество пострадавших неизвестно.