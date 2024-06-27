«Пассажиров кидало в разные стороны». Стали известны подробности крушения поезда в Коми
Пострадавший при крушении поезда в Коми Пупышев: пассажиры стали одной семьей
В первые минуты после крушения поезда в Коми пассажиров и все, что находилось в вагоне, начало кидать в разные стороны. Об этом рассказал 360.ru пострадавший при сходе состава с рельсов Владислав Пупышев.
Мужчина ехал в 12 вагоне, который упал в воду при крушении поезда. Он получил ушибы рук и ног, а также закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас Владислав чувствует себя нормально.
По его словам, пострадавших было очень много.
Через 12 минут после того, как мы выехали из Инты, поезд тряхнуло. Мы подумали, что стоп-кран дернули. А потом начало пассажиров кидать в разные стороны и все, что находилось в вагоне.
Владислав Пупышев
пострадавший
Владислав сначала упал на стекло рядом с «боковушкой», затем его кинуло вдоль вагона. Салон почти сразу начал заполняться водой. Как только пассажиры поняли, что произошло, стали спрашивать друг у друга, все ли в порядке. Конечно, началась паника, затем люди взяли себя в руки и пытались выбить стекла. Пупышев предложил в первую очередь вытащить из вагона женщин и детей.
Проводница просила о помощи. Оказалось, что ее завалило шкафами, а в купе стала заливаться вода. Женщину вытащили, затем принялись собирать вещи и документы.
«Очень много было раненых, в том числе с травмами позвоночника и шеи», — отметил Владислав.
Собеседник 360.ru рассказал, что не имеет медицинского образования, но знает, как оказать первую помощь. Мужчина нашел в аптечке почти все необходимое. Он начал помогать пострадавшим до приезда скорой, которая вместе со спасателями приехала примерно через полтора часа. Медики увезли в больницу тяжело раненых.
Более чем через 12 часов остальных пассажиров пересадили в вагоны исправного поезда.
«Стали как одна большая семья, поддерживали друг друга, делились едой. В купе сидели по семь человек. Главное было не поддаваться панике», — добавил Пупышев.
Поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов 26 июня. В результате аварии пострадали до 40 человек из 200 пассажиров, жертвами ЧП стали трое. Предварительно, причиной крушения поезда мог стать подмыв железнодорожного полотна. Поисково-спасательные работы на месте завершили.