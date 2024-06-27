«Пассажиров кидало в разные стороны». Стали известны подробности крушения поезда в Коми

В первые минуты после крушения поезда в Коми пассажиров и все, что находилось в вагоне, начало кидать в разные стороны. Об этом рассказал 360.ru пострадавший при сходе состава с рельсов Владислав Пупышев.

По его словам, пострадавших было очень много.

Мужчина ехал в 12 вагоне, который упал в воду при крушении поезда. Он получил ушибы рук и ног, а также закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас Владислав чувствует себя нормально.

Через 12 минут после того, как мы выехали из Инты, поезд тряхнуло. Мы подумали, что стоп-кран дернули. А потом начало пассажиров кидать в разные стороны и все, что находилось в вагоне.

Владислав сначала упал на стекло рядом с «боковушкой», затем его кинуло вдоль вагона. Салон почти сразу начал заполняться водой. Как только пассажиры поняли, что произошло, стали спрашивать друг у друга, все ли в порядке. Конечно, началась паника, затем люди взяли себя в руки и пытались выбить стекла. Пупышев предложил в первую очередь вытащить из вагона женщин и детей.

Проводница просила о помощи. Оказалось, что ее завалило шкафами, а в купе стала заливаться вода. Женщину вытащили, затем принялись собирать вещи и документы.

«Очень много было раненых, в том числе с травмами позвоночника и шеи», — отметил Владислав.

Собеседник 360.ru рассказал, что не имеет медицинского образования, но знает, как оказать первую помощь. Мужчина нашел в аптечке почти все необходимое. Он начал помогать пострадавшим до приезда скорой, которая вместе со спасателями приехала примерно через полтора часа. Медики увезли в больницу тяжело раненых.