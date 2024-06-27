СК подтвердил обнаружение третьего тела в результате схода поезда в Коми

Фото: Пресс-служба МЧС

Тело третьей жертвы схода поезда в Коми нашли на месте ЧП. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Погибшей оказалась пропавшая из 10 вагона 16-летняя девушка.

«Ранее числилась пропавшей без вести, ее долго искали», — заявили следователи.

Информация об обнаружении третьего тела после схода поезда с рельсов в Коми ранее появилась в СМИ.

Авария с пассажирским составом произошла 26 июня. В результате ЧП опрокинулись девять вагонов. В поезде находились 215 пассажиров, 182 из них отправились в пункты назначения в других составах.

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