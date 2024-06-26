Число пострадавших после схода поезда с рельсов в Коми выросло до 40

Минздрав: до 40 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов в Коми

В результате схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 40 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, чьи слова привело РИА «Новости» .

По оперативным данным, состояние семи человек оценили как тяжелое. Среди них — один ребенок.

«На месте происшествия в республике Коми работают шесть бригад скорой помощи и медицины катастроф», — заявил Кузнецов.

Эвакуацию пострадавших осуществляют на поезде в сопровождении медиков. В Интинской центральной районной больнице подготовили койки для приема раненых.

Ранее глава республики Владимир Уйба сообщал о 20 пострадавших. Всего в поезде находились 215 пассажиров.