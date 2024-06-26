Стала известна причина схода поезда с рельсов в Коми

РЖД: причиной схода поезда с рельсов в Коми мог стать подмыв полотна

Фото: Freepik

Причиной схода вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск мог стать подмыв железнодорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Предварительной причиной происшествия <…> стал подмыв полотна в результате обильных осадков», — уточнили в компании.

Штаб для оперативного устранения последствий аварии возглавил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Поезд состоял из 14 вагонов, в которых находились 232 пассажира. Информации о погибших в результате катастрофы нет. Компания «Российские железные дороги» пообещала оказать помощь всем пострадавшим.

На место ЧП направили два восстановительных поезда.

Выехавшие к месту аварии медики пока не смогли добраться к месту происшествия и следуют к нему на поезде.

Приоткрыть завесу тайны. В «Мираторге» рассказали, как следят за качеством продукции

Фейк: больных свиным гриппом отравили азотистоводородной кислотой

С любимыми не расставайтесь. Как в России планируют бороться с разводами

Свобода ценой свободы. За что преследовали и почему отпустили Ассанжа

Ученица из Королева выиграла Гран-при премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте