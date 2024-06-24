Оперслужбы не смогли связаться с шестью заблокированными в горящем здании во Фрязине

ТАСС: с шестью заблокированными в горящем здании во Фрязине нет связи

Фото: Пресс-служба МЧС

Связи с шестью заблокированными в горящем здании во Фрязине нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время с шестью заблокированными пожаром нет никакой связи», — подчеркнул собеседник агентства.

Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» вспыхнул днем 24 июня. МЧС продолжает спасательную операцию — из здания эвакуировали одного человека. Тушение огня осложняют сильное задымление и высокая температура. Огонь охватил площадь в 4,5 тысячи квадратных метров.

Жертвами пожара стали два человека. СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. На место прибыла следственно-оперативная группа.

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