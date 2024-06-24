«Они машут». Появились кадры с заблокированными людьми в горящем здании во Фрязине

Источник 360.ru: заблокированные в горящем здании во Фрязине люди разбили окно

Пламя охватило почти все здание научно-исследовательского института «Платан» во Фрязине. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что восьмиэтажное здание на Заводском проезде окутано черным густым дымом. Заблокированные внутри люди стоят возле выбитого окна, чтобы не задохнуться.

«Вижу троих, они машут», — сообщила автор видеозаписи.

Около здания дежурит скорая помочь, на месте работают расчеты пожарных.

Пожар разгорелся днем 24 июня. Спасатели эвакуировали из здания одного человека, внутри могут оставаться порядка еще девяти. Сотрудники МЧС продолжают проводить спасательную операцию. В пресс-службе ведомства объяснили, что тушение пожара и эвакуацию людей усложняют высокая температура и плотное задымление. Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров, указали в пресс-службе МЧС.