Площадь пожара во Фрязине увеличилась до четырех тысяч квадратных метров

Площадь пожара в здании НИИ «Платан» во Фрязине увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Более 100 специалистов и 40 единиц техники работают на пожаре во Фрязино», — добавили в ведомстве.
По данным МЧС, к месту происшествия направили вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на место прибыли восемь расчетов МЧС. Спасатели смогли эвакуировать одного человека. Тушение огня осложнили плотное задымление и высокая температура. Пожару присвоили третий ранг сложности.
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