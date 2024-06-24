Площадь пожара во Фрязине увеличилась до четырех тысяч квадратных метров

МЧС: площадь пожара в здании НИИ «Платан» достигла четырех тысяч «квадратов»

Фото: Телеканал «360»

Площадь пожара в здании НИИ «Платан» во Фрязине увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Более 100 специалистов и 40 единиц техники работают на пожаре во Фрязино», — добавили в ведомстве.

По данным МЧС, к месту происшествия направили вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на место прибыли восемь расчетов МЧС. Спасатели смогли эвакуировать одного человека. Тушение огня осложнили плотное задымление и высокая температура. Пожару присвоили третий ранг сложности.

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