Муж умершей после липосакции в Петербурге пациентки: противопоказаний не было

У пациентки, скончавшейся после липосакции в петербургском центре пластической хирургии, не было никаких противопоказаний к процедуре, рассказал 360.ru ее муж Юрий. По его словам, после операции супруга чувствовала себя прекрасно.

Умерла пациентка на следующее утро. Мужчина отметил, что сначала ему никто даже не сообщил о смерти жены. О случившемся он узнал, когда приехал в клинику.

«Я сам туда приехал, потому что супруге не мог дозвониться в течение дня», — объяснил он.

Сейчас Юрий ждет заключение о смерти, в котором надеется увидеть «что-то вразумительное». В центре пластической хирургии вдовцу предложили помощь.

«Они извинились, сказали, что готовы оказать материальную посильную помощь», — добавил собеседник 360.ru.

После смерти пациентки следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным, 1 ноября женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Врачи пытались ее реанимировать, но спасти петербурженку не удалось.