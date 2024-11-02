«Они извинились». Петербуржец — о реакции клиники на смерть супруги после липосакции
Муж умершей после липосакции в Петербурге пациентки: противопоказаний не было
У пациентки, скончавшейся после липосакции в петербургском центре пластической хирургии, не было никаких противопоказаний к процедуре, рассказал 360.ru ее муж Юрий. По его словам, после операции супруга чувствовала себя прекрасно.
Умерла пациентка на следующее утро. Мужчина отметил, что сначала ему никто даже не сообщил о смерти жены. О случившемся он узнал, когда приехал в клинику.
«Я сам туда приехал, потому что супруге не мог дозвониться в течение дня», — объяснил он.
Сейчас Юрий ждет заключение о смерти, в котором надеется увидеть «что-то вразумительное». В центре пластической хирургии вдовцу предложили помощь.
«Они извинились, сказали, что готовы оказать материальную посильную помощь», — добавил собеседник 360.ru.
После смерти пациентки следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным, 1 ноября женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Врачи пытались ее реанимировать, но спасти петербурженку не удалось.
Ранее стало известно о другом случае: жительница Старого Оскола скончалась перед операцией в Москве. По словам ее детей, пациентке ввели антибиотик и наркоз при высоком давлении, у нее случился анафилактический шок.