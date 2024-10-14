«Уехала на своих ногах, а приехала в гробу». Пациентка скончалась перед операцией в Москве
Дети умершей перед операцией в Москве жительницы Старого Оскола обратились в МВД
Жительница Старого Оскола скончалась при подготовке к операции по замене тазобедренного сустава в частной московской клинике. Как рассказал 360.ru ее сын Владимир, женщине ввели антибиотик и наркоз при высоком давлении, у нее случился анафилактический шок. Прошло четыре месяца с момента смерти пациентки, а у ее родственников до сих пор остается много вопросов к медучреждению. Они требуют компенсации морального вреда от клиники и хотят привлечь виновных к ответственности.
Сын погибшей сообщил, что операцию назначили на 31 мая. Врачи частной московской клиники «Медскан на Яузе» посоветовали женщине замену сустава «путем оперативного вмешательства под наркозом». Утром пациентка прибыла в госпиталь из Белгородской области — операцию назначили на вечер, — ей дали место в палате.
«Однако она (мать — прим. ред.) успела рассказать нам о том, что операция будет проводиться раньше назначенного времени, что будет не местный, а общий наркоз, и, что самое главное: она сообщила мне и другим лицам о том, что у нее было давление 190, и ей сбивают его. После она позвонила и сказала, что хочет поспать. После этого связи с ней не было», — рассказал Владимир.
Вопросы к частной клинике
Он вместе с сестрой Мариной думал, что мать отдыхала, а потом пошла на операцию. Но ближе к ночи женщина так и не вышла на связь. В клинику было не дозвониться — срабатывал автоответчик. Утром 1 июня детям пациентки сообщили, что операцию ей так и не провели: у нее случился анафилактический шок с остановкой сердца. Но врач сказал, что состояние больной стабильное, ее переводят в другую больницу. Владимир и Марина сразу же выехали в столицу.
Днем с ними связался врач, который сообщил, что женщина в стабильном состоянии, но подключена к ИВЛ. Пока брат с сестрой были в дороге, им никто не перезвонил. Затем выяснилось, что их мать вообще не числится в больнице, куда ее должны были перевезти.
«Мы начали сами звонить туда. Нам сказали, что такой пациентки в базе нет. Больше никакую информацию нам не давали», — поделилась Марина.
Через департамент здравоохранения детям удалось связаться с реаниматологом больницы, где в итоге умерла их мать.
Сообщили, что она скончалась в 12:33, хотя врач из госпиталя «Медскан на Яузе» нам сказал в три часа дня, что с ней все хорошо. Как-то непонятно…
Владимир
Кардиолог и терапевт рассказали родственникам скончавшейся, что перед подготовкой к операции пациентам вводится наркотик и антибиотик. При этом нигде не указано, что женщине водили наркотическое вещество.
Пациентке стало плохо сразу же после ввода лекарства. Но почему Владимиру и Марине не позвонили — неизвестно. Также врачи отрицают, что у женщины было повышенное давление.
«Мы написали заявление, чтобы нам выдали медицинскую документацию с точностью по времени, что и когда делали с мамой. Также замглавврача сообщил, что у них будет проводиться внутренняя проверка по данному факту, результаты которой нам до сих пор неизвестны», — сказал он.
Уехала сама, а вернулась в гробу
По мнению Владимира, было упущено много времени. Даже после анафилактического шока врач-кардиолог пришел только спустя два часа.
Врач больницы, где она скончалась, сказал, что ее привезли в полумертвом состоянии. Почему скорая помощь для транспортировки в нужное кардиоотделение была вызвана только спустя два с половиной часа? <…> Почему упущено так много времени? В больницу, где она скончалась по итогу, она уже была привезена в коме с отеком головного мозга и легких.
Владимир
Противопоказаний к операции у женщины не было. Однако у нее была гипертоническая болезнь третьей степени, отметил сын.
«Что и означает, кстати, что у человека не может быть давление 120 на 80, как написано у них в документах», — сказал Владимир.
Его сестра добавила, что семья уже подала жалобу, заявление в правоохранительные органы, в другие инстанции и намерена добиться правды.
«Ведь мама уехала в столицу на своих двух ногах, а приехала в гробу», — со слезами на глазах заключил сын скончавшейся.
Клиника не взяла на себя ответственность
В медучреждении Владимиру и Марине ответили, что по заключению врачебной комиссии дефектов оказания медицинской помощи в ООО «Клинический госпиталь на Яузе» не выявлено.
«Диагноз полный, верный, установлен своевременно. <…> Диагностические и лечебные мероприятия проведены в полном объеме, в соответствии с действующими нормативными документами, рекомендациями и инструкциями», — написано в официальном ответе клиники.
Решение о переводе пациентки по экстренным показаниям в другую медицинскую организацию тоже принято верно, своевременно, уверяют представители медучреждения. Перевод прошел «в сокращенные сроки».
С медучреждением связался 360.ru, но никакой информации о смерти пациентки пока не получил.
Ранее в Москве произошел другой резонансный случай: мужчина умер после антипохмельной капельницы, которую ему поставили сотрудники столичной частной клиники. После введения неизвестного раствора у пациента остановилось сердце.