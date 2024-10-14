«Уехала на своих ногах, а приехала в гробу». Пациентка скончалась перед операцией в Москве

Жительница Старого Оскола скончалась при подготовке к операции по замене тазобедренного сустава в частной московской клинике. Как рассказал 360.ru ее сын Владимир, женщине ввели антибиотик и наркоз при высоком давлении, у нее случился анафилактический шок. Прошло четыре месяца с момента смерти пациентки, а у ее родственников до сих пор остается много вопросов к медучреждению. Они требуют компенсации морального вреда от клиники и хотят привлечь виновных к ответственности.

Сын погибшей сообщил, что операцию назначили на 31 мая. Врачи частной московской клиники «Медскан на Яузе» посоветовали женщине замену сустава «путем оперативного вмешательства под наркозом». Утром пациентка прибыла в госпиталь из Белгородской области — операцию назначили на вечер, — ей дали место в палате.

«Однако она (мать — прим. ред.) успела рассказать нам о том, что операция будет проводиться раньше назначенного времени, что будет не местный, а общий наркоз, и, что самое главное: она сообщила мне и другим лицам о том, что у нее было давление 190, и ей сбивают его. После она позвонила и сказала, что хочет поспать. После этого связи с ней не было», — рассказал Владимир.

Вопросы к частной клинике

Он вместе с сестрой Мариной думал, что мать отдыхала, а потом пошла на операцию. Но ближе к ночи женщина так и не вышла на связь. В клинику было не дозвониться — срабатывал автоответчик. Утром 1 июня детям пациентки сообщили, что операцию ей так и не провели: у нее случился анафилактический шок с остановкой сердца. Но врач сказал, что состояние больной стабильное, ее переводят в другую больницу. Владимир и Марина сразу же выехали в столицу.

Днем с ними связался врач, который сообщил, что женщина в стабильном состоянии, но подключена к ИВЛ. Пока брат с сестрой были в дороге, им никто не перезвонил. Затем выяснилось, что их мать вообще не числится в больнице, куда ее должны были перевезти.

«Мы начали сами звонить туда. Нам сказали, что такой пациентки в базе нет. Больше никакую информацию нам не давали», — поделилась Марина.

Через департамент здравоохранения детям удалось связаться с реаниматологом больницы, где в итоге умерла их мать.