Петербурженка умерла на операционном столе после липосакции

СК начал проверку после смерти петербурженки после операции в клинике

Жительница Санкт-Петербурга умерла на операционном столе во время липосакции, сообщил 78.ru . По предварительной информации, у 44-летней пациентки произошла внезапная остановка сердца, а в клинику на улице Матроса Железняка ее привез супруг.

Журналисты уточнили, что женщина выбрала медклинику по отзывам в Сети.

Делом уже заинтересовались в Следственном комитете.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии, расположенной на улице Матроса Железняка», — сообщили в пресс-службе СК.

Там добавили, что операцию пациентке провели 31 октября, а умерла она 1 ноября. Следователи уточнили, что пока причина смерти неизвестна.

В середине октября в столичной частной клинике при подготовке к операции скончалась пациентка из Старого Оскола. Женщина обратилась к медикам для замены тазобедренного сустава. Родственники погибшей уже обратились в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновных в смерти к ответственности.