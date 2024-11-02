СК возбудил дело после смерти женщины в пластической клинике в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смерти женщины в клинике пластической хирургии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского главка.

Роковая операция случилась 31 октября. На следующий день женщине стало плохо, и она умерла, несмотря на попытки ее реанимировать.

По предварительным данным, накануне она сдавала все анализы, и противопоказаний к операции не выявили.

Муж погибшей рассказал изданию 78.ru, что его супруга решилась на операцию после двух родов, которые ей провели с помощью кесарева сечения. Она хотела убрать лишнюю кожу с живота и уменьшить объем груди. Никаких проблем с сердцем у 44-летней женщины не было, а о клинике она читала множество восторженных отзывов.