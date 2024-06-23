Неизвестные в Махачкале взяли в заложники 40 человек

Mash: стрелки в Махачкале взяли в заложники 40 человек

Неизвестные в Махачкале взяли в заложники порядка 40 человек. Людей закрыли в православном храме. Такую информацию сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Mash, людей закрыли в храме в Кировском районе Махачкалы. На улице ходят вооруженные люди, слышна стрельба, уточнил собеседник канала. Официально эту информацию пока что не подтвердили.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов попросил жителей города воздержаться от поездок по улицам Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, Гаджиева, Буйнакского и в районе железнодорожного вокзала.

Вечером 23 июня группа боевиков совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Точное число пострадавших сотрудников полиции уточняется.

Нападения со стрельбой в Дагестане совершили с подачи спецслужб Украины и стран НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы от республики Абдулхаким Гаджиев.

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