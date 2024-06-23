Укрывшихся в храме Махачкалы от боевиков вывели на улицу

МВД Дагестана: закрывшихся от террористов в храме Махачкалы вывели на улицу

Фото: РИА «Новости»

Сотрудники полиции вывели на улицу людей, которые заперлись в церкви Махачкалы от террористов. Об этом в комментарии РИА «Новости»  заявила глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

«Людей вывели из церкви», — заявила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что около 19 человек закрылись в помещении храма, опасаясь атаки со стороны боевиков.

Вооруженные мужчины напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате атак погибли православный священник, семь полицейских и один охранник храма.

В республике ввели режим контртеррористической операции. По последним данным, правоохранители ликвидировали четырех боевиков. Столкновения на улицах населенных пунктов Дагестана продолжаются.

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