Охранник Wildberries погиб в результате стрельбы

Сотрудник охраны Wildberries погиб во время вооруженного нападения на московский офис компании. Об этом заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале .

«От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего», — отметила она.

Бакальчук добавила, что компания окажет семье погибшего необходимую помощь.

По данным источник 360.ru, в перестрелке пострадали пять человек. Среди них были спортсмены Умар Чичаев и Абубакар Местоев. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ рассказали, что в офис компании незаконно пытался проникнуть бизнесмен Владислав Бакальчук.

После стрельбы полиция задержала 10 человек. Татьяна Бакальчук назвала нападение попыткой рейдерского захвата московского офиса. По ее словам, заявление бизнесмена Владислава Бакальчука о якобы назначенной там встрече для переговоров является абсурдом.