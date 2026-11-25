По словам эксперта, основное ухудшение погоды придется на вторую половину дня: начнется вьюга, а дальность обзора сократится до одного-четырех километров. Вечером глубина сугробов в черте Москвы достигнет пяти сантиметров, тогда как на юге и юго-востоке Подмосковья вырастет до восьми.

Снегопад продолжится и на следующий день, когда выпадет до 19-20 миллиметров осадков — порядка 38% месячного объема. Воздух охладится до −1…−3 градусов, а в дальнейшем термометры покажут от −1 до −6.

«В ближайшие часы будем свидетелями наступления метеорологической зимы», — резюмировал Тишковец.