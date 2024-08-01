Один человек погиб при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Telegram-канал «112»: при обрушении дома в Нижнем Тагиле погиб человек

Один человек стал жертвой частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Такие данные опубликовал Telegram-канал «112» .

Официально эти данные пока не подтверждали. Источник канала не уточнил подробностей о погибшем.

По официальным данным МЧС России, в результате ЧП пострадали 10 человек, пятеро из них дети. Сейчас на месте продолжаются поисково-спасательные работы с привлечением аэромобильной группировки, 170 специалистов и 45 единиц техники.

Взрыв в Дзержинском районе прогремел 1 августа. Обрушились два подъезда пятиэтажки. Очевидцы рассказали, как в момент ЧП в соседних домах бились окна, тряслись стены и мебель. Источник 360.ru заявил, что местные жители регулярно чувствовали запах газа и вызывали специалистов, однако в одной квартире техобслуживание не проводили — она пустовала.