Один человек погиб при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Telegram-канал «112»: при обрушении дома в Нижнем Тагиле погиб человек

Фото: РИА «Новости»

Один человек стал жертвой частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Такие данные опубликовал Telegram-канал «112».

Официально эти данные пока не подтверждали. Источник канала не уточнил подробностей о погибшем.

По официальным данным МЧС России, в результате ЧП пострадали 10 человек, пятеро из них дети. Сейчас на месте продолжаются поисково-спасательные работы с привлечением аэромобильной группировки, 170 специалистов и 45 единиц техники.

Взрыв в Дзержинском районе прогремел 1 августа. Обрушились два подъезда пятиэтажки. Очевидцы рассказали, как в момент ЧП в соседних домах бились окна, тряслись стены и мебель. Источник 360.ru заявил, что местные жители регулярно чувствовали запах газа и вызывали специалистов, однако в одной квартире техобслуживание не проводили — она пустовала.

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