Два медицинских вертолета направили на место обрушения дома в Нижнем Тагиле

Минздрав: на место обрушения дома в Нижнем Тагиле вылетели два вертолета

Минздрав Свердловской области направил два вертолета на место обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На место ЧП экстренно выехали медики территориального Центра медицины катастроф, бригада специалистов, мобильный медицинский комплекс, два вертолета — детской и взрослой реанимации», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на месте происшествия уже работают пять бригад скорой помощи Нижнего Тагила. Они оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь и отвозят в больницы.

В Минздраве подчеркнули, что организация медицинской помощи пострадавшим возложена на первого заместителя министра здравоохранения Свердловской области Сергея Туркова, который также уже выехал в Нижний Тагил.

Взрыв газового баллона в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел ранее в четверг. В результате части здания просто не стало.