При взрыве газа в Нижнем Тагиле пострадали дети

В Нижнем Тагиле при взрыве газа в пятиэтажке пострадали несколько детей. Очевидец рассказал 360.ru, что их выводили с ожогами.

«Вообще-то там детей с ожогами выводили», — рассказал он.

Другие очевидцы на месте событий заявили, что из дома вынесли двух детей, в том числе трехмесячного младенца.

Взрыв газа в пятиэтажном доме произошел 1 августа. Обрушились два подъезда, но обошлось без возгорания. Жильцов эвакуировали. Спасатели приступили к разбору завалов. Жительница Нижнего Тагила рассказала 360.ru, что в момент взрыва зашатались стены. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Другой случай взрыва газа в жилом доме произошел в июле в селе Тополево в Хабаровском крае. Эпицентр находился в квартире на втором этаже. Пострадали пять человек, в том числе трое детей.