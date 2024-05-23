«Очнулась вовремя». Житель СНТ в Истре помог спасти пострадавшую при пожаре

Житель СНТ в Истре рассказал, как помог спасти женщину при пожаре в хостеле

Постояльцам сгоревшего хостела в Истре помогли местные жители. Один из жителей СНТ «Снегирь» рассказал 360.ru о спасении женщины.

О пожаре мужчина узнал от соседа, который среди ночи поднял людей и потребовал открыть ворота для въезда машин оперативных служб. Из окна горевшего дома выпрыгнула женщина, которую впоследствии госпитализировали.

«Очнулась вовремя. По большому счету повезло, жива осталась. Там рука сломана, сотрясение вроде бы диагностировали медики. Во всяком случае, в рубашке родилась», — сказал он.

Женщина, по словам собеседника 360.ru, проснулась, когда огонь уже полыхал. Она в шоковом состоянии выбежала на улицу. Вызвать экстренные службы не могла — телефон остался внутри.