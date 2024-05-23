Горящий в Подмосковье хостел сняли на видео

Открытое горение в хостеле в СНТ в подмосковной деревне Падиково ликвидировали утром 23 мая. Кадры полыхающего здания появились в распоряжении 360.ru.

По данным МЧС, огонь успел охватить 80 квадратных метров. В результате ЧП, по официальным данным, погибли шестеро. Источник РИА «Новости» позже заявил, что число жертв выросло до семи.

В здании располагался хостел, пояснила в беседе с 360.ru местная жительница. По ее словам, сначала огонь в здании пытались тушить соседи. О масштабе произошедшего и гибели людей она узнала только утром.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.