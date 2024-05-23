Спасатели достали еще одно тело из-под завалов сгоревшего дома в Истре

МЧС Подмосковья сообщило о еще одном погибшем при пожаре в Истре

Тело еще одного погибшего обнаружили при пожаре в частном доме в городском округе Истра. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Это второй труп, который спасатели нашли на месте сгоревшего дома. Общее число жертв пожара увеличилось до восьми человек.

Сгоревший дом располагался в деревне Падиково. По предварительным данным, здание находилось в аренде и работало в качестве хостела для мигрантов.

Пожар в здании произошел в ночь на четверг, 23 мая. Пламя распространилось на площади в 80 квадратных метров.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также о незаконной миграции.

Ход и результаты расследования под свой контроль взяла прокуратура Московской области.