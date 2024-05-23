Сгоревший в Истре дом предоставляли для жилья незаконным мигрантам

Дело о незаконной миграции завели после смертельного пожара в Истре

Уголовное дело о незаконной миграции завели после смертельного пожара в садовом некоммерческом товариществе «Снегирь» в деревне Падиково городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве пояснили, что помещение снял в аренду 23-летний мужчина, который превратил дом в хостел для иностранцев, живущих в России без регистрации.

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела и установление причастных к расселению незаконных мигрантов.

В горящем доме деревни Падиково погибли не менее семи человек. По данным подмосковного главка МЧС, пламя распространилось на площади в 80 квадратных метров. Потушили огонь только в 8:55 четверга, 23 мая.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В Истринской прокуратуре уточнили, что дом находился в аренде. Личности погибших установят в ходе судебно-медицинских экспертиз.