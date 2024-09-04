Обвиняемый в изнасиловании и убийстве школьницы в Нижнем Тагиле признал вину

Подозреваемому в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

«Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», — передали в СК.

По предварительным данным, в ночь на 31 августа обвиняемый изнасиловал девочку, а после убил ее и попытался скрыться. Спустя три дня ее тело нашли в подвале многоэтажки.

Подозреваемого задержали в Москве. После его доставили в Свердловскую область.

Обвиняемого также проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Отец убитой 11-летней девочки пришел с ножом на следственный эксперимент, куда привезли подозреваемого в преступлении. Убитый горем мужчина плакал и кричал. Знавшая погибшую местная жительница отметила, что та всегда отличалась доброжелательностью и отзывчивостью. Ранее 360.ru показывал видео с места убийства ребенка.

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