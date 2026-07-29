В РСТ допустили упрощенное оформление въезда в Черногорию по аналогии с Кипром

Черногория введет визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 ноября 2026 года. В Российском союзе туриндустрии полагают, что оформить визу, вероятно, можно будет в упрощенном порядке — по аналогии с Кипром, где отказов немного, а сроки занимают от нескольких дней до нескольких недель, передает Zvezdanews .

Руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов сообщил, что нововведение в целом не станет серьезным ударом по российским туроператорам. По его словам, сильнее это затронет компании, которые специализируются именно на направлении Черногории.

Абдюханов добавил, что даже для них переход, вероятно, пройдет относительно мягко, так как визы начнут действовать уже после окончания туристического сезона. Он также отметил, что благоприятный курс рубля сейчас поддерживает спрос на поездки.

При этом отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Черногорией уже увеличивает стоимость и продолжительность перелета. Дополнительным сдерживающим фактором станет и сама виза, поскольку любые более сложные правила въезда негативно влияют на туристический поток.