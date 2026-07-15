На Кипре отец уронил трехлетнего ребенка из окна отеля

В отеле населенного пункта Хлорака на Кипре 37-летний гражданин Великобритании играл с трехлетним сыном у окна и случайно выпустил ребенка из рук. Мальчик погиб, сообщила газета The Sun .

Журналисты предположили, что мужчина раскачивал мальчика, после чего тот выскользнул и упал вниз. Ребенка обнаружили на веранде гостиницы и доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По предварительным данным, родители мальчика не знали, что окно осталось открытым. При этом ширина створки составляла примерно 1,2 метра, а высота — 2,4 метра.

Мужчину арестовали, он прошел медицинское и токсикологическое обследование. Следов алкоголя, лекарственных препаратов или других веществ в его крови не нашли. Следователи планируют предъявить отцу обвинение в причинении смерти по неосторожности, а также в совершении безрассудных и опасных действий.

По информации издания, мальчик погиб примерно через 40 минут после того, как семья приехала в отель.

Ранее в Красноярском крае четырехлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой. Девочка выжила.