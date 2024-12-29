Обстрел с земли. Алиев раскрыл подробности крушения самолета в Актау

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который следовал по маршруту Баку — Грозный и потерпел крушение вблизи Актау, получил повреждения в результате обстрела с земли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об этом телеканалу AzTV .

По его словам, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Предварительно, судно получило повреждения извне и потеряло управление.

«Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета», — подчеркнул он.

Самолет Embraer-190, следовавший по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 из них погибли. Стало известно, что последние 20 минут лайнер вели только с помощью тяги двигателей. Все системы управления были отключены, и экипаж пытался стабилизировать полет.

В Чечне объявили траур из-за авиакатастрофы. Авиакомпания AZAL приостановила рейсы из Баку в ряд российских городов.