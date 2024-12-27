В Чечне объявили траур из-за авиакатастрофы в Актау

В связи с крушением в Актау самолета, летевшего из Баку в Грозный, власти Чечни объявили 28 декабря Днем траура. Указ главы республики Рамзана Кадырова появился в распоряжении РИА «Новости» .

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года», — следует из документа.

Лайнер разбился в Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди выживших — девять россиян.

Согласно одной из версий, самолет перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана в Грозном. Также сообщалось, что воздушное судно столкнулось со стаей птиц.