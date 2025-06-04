Обстановку на Ярославском вокзале после похищения блогера сняли на видео

Обстановку у Ярославского вокзала в Москве, где накануне похитили блогера, сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Mercedes, в багажник которого люди в деловых костюмах силой запихали мужчину, стоит рядом с площадью Трех вокзалов. На месте дежурят полицейские.

Происшествие случилось накануне. Неизвестные люди схватили мужчину на вокзале и унесли в машину. Пострадавший звал на помощь и утверждал, что его задерживают не полицейские. Журналисты узнали в нем блогера и бизнес-коуча, который критиковал ислам.

После случившегося Mercedes остановили гаишники, однако похищенного в машине уже не было. О его судьбе до сих пор ничего не известно. Люди, которые увезли мужчину, заявили, что работают в Росгвардии, и показали соответствующие документы. При этом непонятно, имели ли они право на задержание.