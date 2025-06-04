Стала известна вероятная причина похищения мужчины на вокзале в Москве

Mash: похищенный в Москве мужчина оскорблял Коран и Бога в Сети

Похищение мужчины с Ярославского вокзала в Москве могло быть связано с его провокационными видеозаписями в соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Вероятной причиной похищения 39-летнего предпринимателя Арега стало видео, на котором он оскорбляет жителей Чеченской Республики, Коран и Бога», — уточнили авторы канала.

Пользователи соцсетей увидели оскорбительный ролик мужчины, а затем распространили его по пабликам. Последнее видео мужчина записал в холле Ярославского вокзала, раскрыв свое местоположение.

По информации Telegram-канала Baza, похищенным оказался мужчина по имени Арег, позиционирующий себя как бизнес-коуча и специалиста по бизнесу с Китаем, «визионером № 1 в мире» и обладателем еще 18 профессий. В своих соцсетях он регулярно публиковал фотографии с известными людьми, в числе которых были Владимир Мединский, Мария Захарова и Валя Карнавал.

Официальные комментарии правоохранительных органов по факту похищения человека на столичном вокзале пока отсутствуют.

Ранее в Сети опубликовали кадры, где было видно, как четверо бородатых мужчин запихнули Арега в багажник черного Mercedes.