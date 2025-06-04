Похитившие блогера на вокзале в Москве назвались сотрудниками Росгвардии

Люди, которые похитили мужчину на Ярославском вокзале в Москве, заявили полицейским, что работают в Росгвардии и проводили оперативное мероприятие. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительным данным журналистов, у них на самом деле есть звания и документы, доказывающие отношение к силовому ведомству. При этом непонятно, имели ли они правовое основание для задержания.

Происшествие случилось накануне. Несколько людей в деловых костюмах силой поместили человека в багажник Mercedes на Ярославском вокзале. Схваченный мужчина звал на помощь и утверждал, что это не полицейские.

Сотрудники ГИБДД остановили машину, в которой увезли человека, в трех километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Однако похищенного в ней не было, о его судьбе до сих пор ничего не известно. Журналисты узнали в нем блогера и бизнес-коуча, который критиковал ислам.