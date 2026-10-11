Вывесившего годовалую девочку за перила балкона мужчину задержали в Архангельске

Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности завели полицейские Архангельска после сообщения, что житель округа Майская Горка вынес годовалую девочку на балкон пятого этажа и вывесил за перила. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Прибывшие на место сотрудники полиции и спасатели обнаружили, что ребенок находится в квартире один. Девочку доставили в медицинское учреждение.

В ходе разбирательства выяснилось, что мать ребенка ушла в магазин, оставив его в одиночестве. В квартиру зашел ее бывший сожитель с диагностированным психическим заболеванием.

К моменту прибытия экстренных служб он сбежал. Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины и доставили его в психиатрическую клинику.

Органы опеки временно разместили девочку и ее старшего несовершеннолетнего брата в детский дом.

В начале июля полиция Приморья начала проверку после падения годовалой девочки из окна второго этажа в Находке. По данным краевого главка МВД, за ребенком не уследили старшие братья и сестры, пока мать занималась делами на кухне.

В ведомстве подчеркнули, что ребенок упал на козырек первого этажа получил травмы. Пострадавшую девочку доставили в больницу для оказания помощи.