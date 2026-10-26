Водитель, сбивший пешехода в Петербурге, получил три года колонии

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя, который сбил человека на переходе и скрылся. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью и сопряженном с оставлением места аварии. Суд также лишил его водительских прав на два года и 10 месяцев.

ДТП произошло 25 декабря 2024 года на Гражданском проспекте. Водитель Peugeot 208 ехал со скоростью 60 км/ч и на нерегулируемом переходе наехал на человека. Автомобилист не остановился и не вызвал скорую помощь, однако его задержали очевидцы. В суде петербуржец признал вину лишь частично.